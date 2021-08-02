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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki orman yangınları nedeniyle başlatılan hasar tespit çalışmalarının hemen hemen tamamlandığını belirtti.

Elvan, "Mersin'de Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde orman yangınları kontrol altında. AFAD İl Koordinasyon Toplantısına katıldık ve yangınların etkisi hakkında bilgi aldık. İki ilçemizde de hasar tespitleri hemen hemen tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm zararı karşılanacak." dedi.

— Lütfi Elvan (@lutfielvan) August 2, 2021

Elvan, Aydıncık'taki AFAD İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, farklı kentlerdeki orman yangınlarının söndürülmesi için insanüstü bir mücadele verildiğini söyledi.

Zarar gören alanları "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan ettiğini hatırlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, yangınlar konusunda yakinen gereken tüm hassasiyeti gösteriyor. Devletimizin, hükümetimizin imkanları neyse bu imkanlar nispetinde milletimize gerekli her türlü desteği vereceğimizi de bizatihi kendisi ifade etti. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yangın yaşayan yerlerimiz afet bölgesi olarak ilan edildi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız yangından zarar gören vatandaşlarımızın tamamının zararlarının bütün olarak karşılanacağını da ifade etti. Bu çerçevede vergilerin, SGK primlerinin, Tarım Kredi Kooperatifleri kredileri ile esnaf kredilerinin ertelenmesi noktasında da gerekli adımlar atıldı."