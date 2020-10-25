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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışında kurulacak lojistik merkezlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhracatçıların tedarik ve dağıtım zincirlerinin verimliliklerini artırarak, ihraç ürünlerinin yeni pazarlara en etkin yoldan ulaştırılmasını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda önemli pazarlarda ihracat performansını artıracak gerekli altyapı olanaklarını oluşturmanın Bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu hedef doğrultusunda yurtdışında lojistik merkezlerin (YDLM) kurulması yönünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Pekcan, “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın da 14 Ekimde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu Karar uyarınca işbirliği kuruluşlarının YDLM’nin faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirecekleri kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderlerinin 5 milyon dolar, açtıkları birimlerin kira, komisyon ve kullanım giderlerinin yıllık 3 milyon dolar, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri ve istihdam harcamalarının yıllık 700 bin dolar desteklenebileceğini belirten Pekcan, bu merkezlerde yer alacak kullanıcıların gümrükleme, envanter yönetimi, depolama gibi lojistik giderleri için ise yıllık 100 bin dolar destek sağlanacağını kaydetti.

Bakanlık tarafından kapsama alınan lojistik merkezlerinin 5 yıl süresince destekleneceğine işaret eden Pekcan, son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranının en az yüzde 50 olanlara 5 yıla kadar ilave süre verileceğini, toplam destek süresinin ise 10 yılı geçemeyeceğini ifade etti.

"STRATEJİK BÖLGELEREDE KURULACAK, REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

YDLM’lerin, Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, yük birleştirme ve bölme benzeri hizmetleri sunan alanlardan oluşmasının hedeflendiğini anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

“Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurtdışı lojistik merkezlerini, Afrika, Amerika, Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu’daki stratejik bölgelerde kurmayı planlıyoruz. Lojistik merkezleriyle Türk ürünleri yeni pazarlara daha kolay bir şekilde ulaşabilecek. Türkiye’nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak bu merkezlerimiz birer dağıtım merkezi görevini üstlenecek ve bu merkezler ile söz konusu bölgelere yönelik olarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak. En kısa sürede kurmayı amaçladığımız lojistik merkezlerini, ihracatçılarımızın talep ve ihtiyaçları çerçevesinde hizmet verebilecek şekilde tesis edeceğiz.”

"E-TİCARETE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Başarılı bir e-ticaret stratejisinin temelini, rekabetçi fiyatların yanı sıra, etkin bir lojistik hizmeti sunulmasının da oluşturduğunu belirten Pekcan, lojistiğin, e-ticarete yönelik stratejik fiyatlandırma ve müşteri memnuniyetinde de kilit rol oynadığını söyledi.

Pekcan, “Bu bağlamda, yurtdışında kurulması planlanan lojistik merkezlerde Türk e-ticaret girişimlerinin lojistikle ilgili ihtiyaç duyabilecekleri bir çok konuda hizmet ve destek sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, YDLM’ler küresel ticarette payı hızla artan e-ticaret girişimlerinin lojistik imkan ve kabiliyetlerini artırarak, başarılı birer yatırıma dönüşmesinde önemli bir role sahip olacak. Bu açıdan YDLM’ler dijitalleştirilmiş çözümlerle aynı zamanda ülkemizin e-ihracatının geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında da önemli rol oynayacak.” değerlendirmesinde bulundu.