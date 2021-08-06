Bakan Ersoy: 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir toplantı düzenledi. Marmaris’te yaşanan sorunların ele alındığı toplantı İçmeler’de bulunan bir otelde gerçekleşti. Toplantıya, Bakan Ersoy’un yanı sıra, Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ticaret odaları başkanları, turizm sektörü temsilcileri ve iş dünyasından isimler katıldı.

Marmaris halkına geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Önceliğimiz Marmaris’in bundan sonra doğal zenginliklerini, ormanlarını, yeşilini tekrar kazandırmak olacak. Marmaris’in en büyük değeri olan doğasını, yeşilini Ege’nin turkuazıyla tekrar buluşturulmasını sağlamak olacak” dedi.

Yaraların sarılması ve kayıpların telafisinin hızlı bir şekilde sağlanacağını ifade eden Ersoy, “Biz bütün bu çalışmaları devlet olarak yeterli bulmuyoruz. Bizim önceliğimiz bundan sonra Marmaris’e yeni bir hikaye yazmak. Biliyorsunuz, Marmaris Türkiye’nin en eski, en önemli turizm bölgelerinden biri. Bazen turizm ilk olmak avantaj gibi olsa da zaman içerisinde ihtiyaç duyulan değişimleri yapamadığınız, trendleri yakalayamadığınız zaman bu aleyhinize de dönebiliyor” diye konuştu.

Marmaris’in yangın ve pandemi öncesi oluşmaya başlayan sorunlarını ifade eden Ersoy, “Bu sorunların başında pazar çeşitliliği, pazardaki gelmesi gereken konumlama ve yeni trendlerle, yeni konseptlerle geliştirilmesi gibi Marmaris ile ilgili bazı sorunları da ele alacağımız bir dizi çalışma yapacağız. Özellikle Marmaris’in yeni hikayesini yazarken hem sivil toplum kuruluşlarımız hem sektör temsilcilerimiz hem ticaret odalarımız ve yerel yönetimlerle beraber bu hikayeyi hep beraber oluşturacağız ve hızlı bir şekilde Marmaris ve bölgesinde hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZDE DEĞİŞİKLİK YOK"



Önemli olanın yaşanmışlıklardan ders çıkarmak olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Bunların daha iyi bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak. Bizi sevindiren, yangın sırasında da bu yaklaşımı yerel halkta da gördük. Çok gayretliydiler. El birliğiyle yangına müdahale ettik. Devlet ve halk omuz omuza çalıştı. Köylümüz omuz omuza çalıştı. İşin ilk aşamasında olan yangını el birliğiyle söndürmeyi başardık. Şimdi el birliğiye yeni bir Marmaris hikayesi yazarak hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye’nin turizm hedeflerini hatırlatan Bakan Ersoy, “Bu seneki hedefimiz 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelirdi. Hedefimizle ilgili bir değişiklik yok. 2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz. Zaten olası sürprizlere karşı sapma payını her zaman hedeflerimiz içine koyuyoruz. O yüzden yıl sonu hedefimizde bir sapma yok” dedi.

Temmuz sonuna kadar gelmesi hedeflenen turist sayısını açıklayan Bakan Ersoy, “Temmuz sonu itibariyle de hem yabancı turist hem de yurt dışı yerleşik Türk ziyaretçileri toplam alıyoruz. İkisi birleştiği zaman 12 milyon ile 12 buçuk milyon arasında bir rakamı yakalamış olacağız. Bu veriler ay sonuna doğru açıklanacak. Biz sınır kapılarından takip edebildiğimiz kadarıyla Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 12 buçuk milyon hem yabancı ziyaretçi hem yurt dışı yerleşik Türk toplam sayısına erişmiş olacağız” dedi.

Ağustos ve Eylül ayındaki turizm hedeflerinden söz eden Bakan Ersoy, “Önümüzde önemli bir Ağustos ve Eylül ayı var. Başarılı bir şekilde atlatabilirsek hedeflediğimiz rakamlara ulaşırsak bu yıl için koymuş olduğumuz 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir hedefini Türkiye genelinde yakalarız. Şu an için hedeflerimizde bir değişiklik söz konusu değil” dedi.