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Bakan Ersoy'dan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale'nin, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından cepheye koşan Mehmetçiğin tertemiz sinesinde abideleşen birlik ve beraberliğin, sabır ve sebatın, iman ve inancın galibiyeti olduğunu" bildirdi.

Bakan Ersoy'dan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü paylaşımı
AA

Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Türk milletinin bağımsızlık karakterinin binlerce şehidin kanıyla fermanlaştığı Çanakkale topraklarının, İtilaf Devletleri'nin 20'nci yüzyılı kendi sömürü düzenlerine göre biçimlendirme hayallerinin hüsrana dönüştüğü yer olduğunu belirten Ersoy, bu hüsranın, Çanakkale ruhunu devralan Kurtuluş Savaşı'yla mutlak bir hezimete dönüştüğünü dile getirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi ile kendisini yenilmez gören dönemin en büyük donanmasının, kibriyle beraber, Mehmetçik tarafından sulara gömüldüğünü vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu mağlubiyet, tarihte eşine çok az rastlanan bir vatan savunmasına sahne olacak Çanakkale Kara Savaşları'nın başlamasına sebep olmuştur. Sonuç değişmemiş, işgalciler ağır bir mağlubiyet altında 'Çanakkale geçilmez' gerçeğiyle yüzleşmişlerdir. Çanakkale, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından cepheye koşan Mehmetçiğin tertemiz sinesinde abideleşen birlik ve beraberliğimizin, sabır ve sebatımızın, iman ve inancımızın galibiyetidir.

Bu topraklarda yazılan destan, verilen ders, emanet edilen miras, Türk milleti var oldukça anlatılacak, öğretilecek ve nesilden nesile aktarılacaktır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde, eşsiz tarihimizin tarifsiz gururuyla başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."

- Bakan Ersoy'dan videolu paylaşım

Ersoy, sosyal medya hesabından da "18 Mart Çanakkale Zaferi" etiketiyle tarihi görsellerin yer aldığı paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, paylaşımında, "Çanakkale, milletimizin asla vazgeçmeyeceği istiklali için yazdığı destanın adıdır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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