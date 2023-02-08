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Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Ersoy, Deprem Koordinasyon Merkezinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştükten sonra Malatya kent merkezinde depremzedelerle bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Ersoy, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önüne kurulan mobil aşevi aracındaki faaliyetleri inceledi.

Bakan Ersoy, daha sonra Doğanşehir ilçesine geçti.

Burada spor salonunda ve çadırlarda konaklayan depremzedelerle görüşen Ersoy, sorun ve talepleri dinledi.

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