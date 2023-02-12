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Bakan Ersoy kendi imkanlarını da seferber etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un deprem bölgesine iş insanı şapkasıyla yardım götürdüğü ortaya çıktı

Bakan Ersoy kendi imkanlarını da seferber etti
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesine Bakanlığı ile ilgili görevlerin dışında da temas etti.

Bakanlık görevinden önce turizm sektörünün önemli isimleri arasında yer alan Ersoy'un, deprem sabahı gittiği Malatya'da tespit ettiği birtakım eksikleri kendi şirketlerinden temin ettiği öğrenildi.

Ersoy, 140 ton yiyecek, 7500 battaniye, 1400 soba ve 5 bin kişilik kıyafetin ilk etapta bölgeye sevk edilmesini sağladı. Ersoy daha sona kurduğu çadırlarda seyyar mutfak tesis edip otellerindeki personeli de Malatya'ya gönderdi. Bu seyyar mutfaklardan 9 bin kişiye sıcak yemek çıkarıldığı belirtildi.

Ersoy'un otellerinden getirdiği animasyon ekibinin de çocukları deprem bölgesinin ağır şartlarından uzaklaştırmaya çalıştığı öğrenildi. Ersoy'un yaklaşık 1700 kişiye de otellerini açtığı edinilen bilgiler arasında.

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