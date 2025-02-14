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        Haberler Kültür-Sanat Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali projesine diğer şehirlerimizi kademeli dahil edeceğiz

        Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali projesine diğer şehirlerimizi kademeli dahil edeceğiz

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali projesinin büyükşehirler statüsünde sürdürüldüğünü belirterek, "Büyükşehirler tamamlandıktan sonra diğer şehirlerimizi de kademeli dahil edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:55
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi temas ve açılışta bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Ersoy, ilk olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Ersoy, daha sonra Vali Yiğitbaşı ile görüştü. Bakan Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Zafer Meydanı'nda bulunan Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. İçerisinde çok amaçlı salonlar, atölyeler, eğlence salonları, oyun ve sergi alanları, çocuk ve yetişkin okuma salonları ile terasın bulunduğu 2'si bodrum toplam 6 katlı kütüphane binasının açılışını yapan Bakan Ersoy, protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Ersoy kütüphane açılışının ardından Ayazini köyüne geçti. Burada yapımı süren karşılama merkezinde incelemelerde bulunan Ersoy, vatandaşlarla DA sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ersoy, bazı otellerde de incelemelerde bulundu.

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        'BİRAZ DAHA VAKTİ VAR!'

        Bakan Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin Afyonkarahisar'ın, Kültür Yolu Festivali projesine dahil edilip edilmeyeceği yönündeki sorusu üzerine, "Bu projeler biliyorsunuz büyükşehir statüsünde öncelikli gidiyor. Şu anda büyükşehirler tamamlandıktan sonra diğer şehirlerimizi de kademeli dahil edeceğiz. İlk etapta büyükşehirlerin dahil edilmesi gerekiyor, biraz daha vakti var" dedi. Ersoy, Afyonkarahisar ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine "Afyonkarahisar'a ilk kez gelmiyorum, yıllardır geliyorum. Bu bölge özellikle konsantre olmamız gereken bir bölge olduğunu düşünüyorum. İnşallah küresel turizmde hak ettiği yeri alacak. Potansiyeli çok fazla" diye konuştu.

        SANDIKLI'DA KÜTÜPHANE AÇTI

        Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'daki programının devamında Sandıklı ilçesinde yeni inşa edilen 4 katlı 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Öğrenciler tarafından çiçek verilen Bakan Ersoy, Sandıklı Gardaş Yarenler Grubu'nun halk oyunu gösterisini izledi. Bakan Ersoy'a; Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü de eşlik etti. Bakan Ersoy ve beraberindekiler kurdele keserek, kütüphanenin açılışını yaptı. Kütüphanenin çok amaçlı, 7'den 70'e herkesin kullanabileceği düzeyde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, kütüphanenin şu anda haftanın 7 gün açık olduğunu, ilerleyen dönemlerde 7 gün 24 açık olmasının planlandığını aktardı. Kütüphanedeki alanları gezen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı. Ersoy, daha sonra kent protokolüyle basına kapalı toplantı yaptı.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #haberler
        #Kültür Yolu
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