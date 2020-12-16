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Bakan Ersoy: Minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO Listesi'ne kaydedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından `minyatür´ bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler" dedi

Bakan Ersoy: Minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO Listesi'ne kaydedildi
DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, minyatür sanatının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınması ile ilgili açıklama yaptı. Ersoy, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından minyatür bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin moderatörlüğünde Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortak dosyası olarak 2019 yılının mart ayında UNESCO'ya gönderilen minyatür sanatının dünya mirası olduğunu belirten Aksoy, "Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel birikimi ulusal ve uluslararası düzeyde korumaya, yaşatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

UNESCO'ya ortak dosya olarak sundukları minyatür sanatını sürecin başından itibaren büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirten Bakan Ersoy, bu sanatın sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin kültür coğrafyasında da büyük bir tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu vurguladı. Ersoy, minyatürün insanlığın ortak mirası olarak ilan edilmesini sağlamış olmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını da kaydetti.

Azerbaycan, İran ve Özbekistan tarafından büyük bir heyecanla beklenen karar, taraflarca da büyük bir sevinçle karşılandı.

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