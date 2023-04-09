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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından seçime ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında "Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2023

Bakan Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte kabinenin diğer üyelerinin aksine milletvekili aday listesinde yer almamıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.