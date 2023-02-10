Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğalgaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirterek, "İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğalgaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor." ifadelerini kullandı.
— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 10, 2023
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