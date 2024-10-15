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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan Atina'yı ziyaret edecek | Dış Haberler

        Bakan Fidan 8 Kasım'da Atina'ya gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 8 Kasım'da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya diplomatik ziyarette bulunacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:40
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        Bakan Fidan Atina'yı ziyaret edecek
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        Diplomatik kaynaklar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile 8 Kasım'da Atina'da bir araya gelerek münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi de dâhil olmak üzere ikili konuları ele alacağını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Yunanistan ile ilişkilerin gelişmekte olduğuna inandığını ve Gerapetritis-Fidan görüşmesinin deniz bölgeleri ve hava sahası gibi konulara çözüm bulmayı amaçladığını söylemişti.

        Gerapetritis de, dışişleri bakanlarının kıta sahanlığı ve ekonomik bölgenin sınırlandırılmasına ilişkin görüşmelerin başlatılması için koşulların uygun olup olmadığını araştırmakla görevlendirildiğini ifade etmişti.

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