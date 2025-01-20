Bakan Fidan AB Komisyonu üyesi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Amacımız o ki Suriye'nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması, ekonomik ortamın ve yeniden yapılanmanın, yeniden kalkınmanın giderek daha iyiye gitmesi ve milyonlarca yerinden edilmiş mülteci kardeşlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri." dedi.

Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile Bakanlık'ta yaptığı görüşmesinin ardından konuştu.

Lahbib'in Ankara ve Gaziantep'te temaslarda bulunduğunu hatırlatan Fidan, Lahbib ile Belçika Dışişleri Bakanlığı döneminden tanıştığını kaydetti.

Fidan, Lahbib ile özellikle Filistin konusunda yoğun mesai yaptığını kaydederek, "Bu meselede büyük olumlu katkısı olan hem siyasetçi, hem bakan." ifadesini kullandı.

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Lahbib'in şimdi Türkiye'yi AB Komiseri olarak ziyaret ettiğini anımsatan Fidan, "Bizim özellikle kendilerinin görev alanına düşen konularda Avrupa Birliği'nin, Türkiye'deki deprem sonrası yapmış olduğu yardımlar, destekler ve projelerle ilgili tabii ki teşekkürlerimizi her zaman iletiyoruz." dedi.

Bakan Fidan, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nin, deprem sonrası yaraların sarılmasındaki ortaya koyduğu projeler ve diğer çalışmalar bizim ana gündem maddelerimizi oluşturuyor. Ayrıca, kendileri dün Suriye'yi ziyaret ettiler. Avrupa Birliği'nin özellikle Suriye'deki insani ve kalkınmayla ilgili sorunları yönetmede ne türden yardımları olabilir ona yönelik gözlemlerini yaptılar. "

Fidan, bu konuda Türkiye'nin perspektifinin iletildiğine dikkati çekerek, "Amacımız o ki Suriye'nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması, ekonomik ortamın ve yeniden yapılanmanın, yeniden kalkınmanın giderek daha iyiye gitmesi ve milyonlarca yerinden edilmiş mülteci kardeşlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri. Bu konuda da kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye halen aday ülke ve AB'nin kilit bir ortağı

Fidan'a teşekkür ederek ve Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Lahbib de "Türkiye halen aday ülke ve AB'nin kilit bir ortağı." dedi.

Lahbib, AB’nin sivil koruma mekanizması çerçevesindeki güçlü işbirliğine işaret ederek, "Türkiye bu mekanizma içerisinde çok kıymetli ve aktif bir ortak." değerlendirmesini yaptı.