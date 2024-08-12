Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la telefonda görüştüğünü duyurdu.

Keçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (12 Ağustos) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.