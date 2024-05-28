Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil

        Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin, "Başta Amerika olmak üzere bazı devletlerin İsrail'e olan bu desteği olmasa bu soykırımın sürmesi mümkün değil. İsrail, insanlık vicdanında gerekli muameleyi görecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD'nin desteği olmasa soykırım sürmez"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı Refah ketine yönelik saldırılarına değinen Bakan Fidan, "Başta Amerika olmak üzere bazı devletlerin İsrail'e olan bu desteği olmasa bu soykırımın sürmesi mümkün değil. İsrail, insanlık vicdanında gerekli muameleyi görecek" dedi.

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "İsrail, insanlık dışı faaliyetlerini sürekli sürdürmekte, yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bazı başta Amerika olmak üzere Batılı ülkelerin kayıtsız, şartsız İsrail'e olan bu desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi.

        İsrail'in güvenli savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değildir. Bu elbette ki sebepleriyle birlikte uluslararası topluma bir maliyet üretecektir. Biz Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Bakan Fidan ek olarak, "Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermektedir." açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan fidan
        #gazze
        #israil
        #Filistin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?