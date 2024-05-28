Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı Refah ketine yönelik saldırılarına değinen Bakan Fidan, "Başta Amerika olmak üzere bazı devletlerin İsrail'e olan bu desteği olmasa bu soykırımın sürmesi mümkün değil. İsrail, insanlık vicdanında gerekli muameleyi görecek" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İsrail, insanlık dışı faaliyetlerini sürekli sürdürmekte, yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bazı başta Amerika olmak üzere Batılı ülkelerin kayıtsız, şartsız İsrail'e olan bu desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi.