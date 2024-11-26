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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:28 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:28
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        Bakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı ile bir araya geldi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10'uncu Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz'in Cascais kentinde ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan, ayrıca temasları kapsamında Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de görüştü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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