Bakan Fidan'dan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına yorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Fidan oylama sırasında yaptığı açıklamada "Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı davayı destekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.
Bakan Fidan oylama sırasında yaptığı açıklamada Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına da değindi.
Bakan Fidan "Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açtığı davayı destekliyoruz. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladık. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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