Bakan Fidan'ın Almanya'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için bulunduğu Almanya'nın Münih kentinde dün Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi.

Bakan Fidan Münih temasları çerçevesinde bugün de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile görüştü.

Bakan Fidan’ın, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşmesinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı ve Milatovic’in Türkiye ziyaretinin takviminin görüşüldüğü kaydedildi. Türkiye, 2023’te Karadağ’daki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı oldu ve Türkiye’nin toplamda 400 milyon euroya yakın yatırımı bulunuyor.

Fidan ayrıca Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik ilişkiler ve gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlerin ele alındığı ifade edildi. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın yıl içinde düzenleneceği planlanırken Kosova’daki FETÖ yapılanmasıyla mücadele konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğu ortaya kondu. Belgrad-Priştine Diyaloguna Türkiye’nin desteğinin yinelendiği görüşmede ayrıca Kosova tarafınca 10 Ekim 2023 tarihinde KFOR’un komutasının Türkiye’ye geçmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

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