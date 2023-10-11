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        Haberler Dünya Bakan Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşananlara ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek

        Bakan Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşananlara ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek

        TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi parti gruplarının verdiği ortak önergeyle yarın yapılacak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:38
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        Bakan Fidan TBMM'yi bilgilendirecek
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        TBMM Genel Kurulunda, grubu bulunan siyasi partilerin verdiği ortak önergeyle Meclis'in yarınki gündemi İsrail-Filistin çatışması olacak.

        Yarın saat 14.00'te toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak genel görüşmede, yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söz alacak.

        İsrail-Filistin çatışması, bölgede yaşanan son gelişmeler, çatışmaların bölgede yayılmaması ve sivil can kayıplarının engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sergilediği çabanın ele alınacağı görüşmede, siyasi parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üzere konuşma yapabilecek. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz verilebilecek.

        Genel görüşmenin ardından Meclisin ortak bir metin yayımlaması bekleniyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #TBMM
        #israil
        #Filist
        #dünya
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