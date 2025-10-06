Habertürk
        Haberler Dünya Bakan Fidan, Marta Kos ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Marta Kos ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

        Giriş: 06.10.2025 - 21:03 Güncelleme: 06.10.2025 - 21:03
        Bakan Fidan, Marta Kos ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel bağlantısallık konuları ele alındı

