Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.