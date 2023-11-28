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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

        Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel´deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptığı ikili temaslar kapsamında, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 22:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 22:21
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        Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "NATO Daimi Temsilciliğimizde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze´deki son durum ve İsveç´in NATO´ya üyelik süreci de ele alındı" denildi. Bakan Fidan ayrıca toplantı öncesinde mevkidaşlarıyla ayaküstü sohbet etti.

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