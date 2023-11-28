Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel´deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptığı ikili temaslar kapsamında, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.
Giriş: 28.11.2023 - 22:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 22:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "NATO Daimi Temsilciliğimizde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze´deki son durum ve İsveç´in NATO´ya üyelik süreci de ele alındı" denildi. Bakan Fidan ayrıca toplantı öncesinde mevkidaşlarıyla ayaküstü sohbet etti.