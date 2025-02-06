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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:35
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        Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

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