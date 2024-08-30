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        Haberler Dünya Bakan Fidan Slovenya'da: İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı | Dış Haberler

        Bakan Fidan Slovenya'da: İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya'da açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti Batı Şeria'ya da taşıdığını söyleyen Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de, "Nükleer savaşa dönme riski mevcut" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:32
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        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon'un konuğu olarak başkent Ljubljana temaslarda bulundu.

        İki bakan ortak basın toplantısı düzenlerken, Bakan Fidan, “Gazze’de soykırım devam ediyor. İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor” dedi.

        "İsrail, Gazze’de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria’ya da taşımış durumda. İsrail savaşı farklı cephelerde yayma peşinde. Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor” ifadelerini kullanan Fidan, “Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’nın göbeğinde 3 yıldır devam ediyor. Bu savaşın nükleere dönüşme riski mevcut” dedi.

        Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        “Türkiye gibi birkaç ülke ekonomik siyasi tavırlarını koyuyor. Daha büyük bir baskı mekanizmasının ortaya konulması gerekiyor. Nasıl ki Ukrayna topraklarının işgal edilmesine karşıysak. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşıyız.

        “(Rusya- Ukrayna) Savaşın maliyeti yüksek. İlerisi için getirdiği riskleri tahmin etmek mümkün olmuyor. Büyük bedeller ödenmiş bu savaşın durdurulmasını talep etmek kadar insani, bir şey olamaz. Bunun için görüşmeleri başlatmak gerekiyor. Bu savaşın daha fazla bölgemize zarar vermesini engellemek görüşmeler elzemdir”

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