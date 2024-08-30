Bakan Fidan Slovenya'da: İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon'un konuğu olarak başkent Ljubljana temaslarda bulundu.

İki bakan ortak basın toplantısı düzenlerken, Bakan Fidan, “Gazze’de soykırım devam ediyor. İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor” dedi.

"İsrail, Gazze’de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria’ya da taşımış durumda. İsrail savaşı farklı cephelerde yayma peşinde. Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor” ifadelerini kullanan Fidan, “Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’nın göbeğinde 3 yıldır devam ediyor. Bu savaşın nükleere dönüşme riski mevcut” dedi.