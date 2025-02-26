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        Haberler Dünya Bakan Fidan: Türkiye, Rusya-Ukrayna ateşkesinde önemli rol oynayacak | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Türkiye, Rusya-Ukrayna ateşkesinde önemli rol oynayacaktır

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile başkent Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması hakkındaki çalışmalara ilişkin, "Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:47
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        "Türkiye ateşkeste önemli rol oynayacak"
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        Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engelin, İsrail'in bölgesel düzeydeki saldırganlığı ve Filistin'de yaşananlar olduğunu belirten Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Suriye ile ilgili son söylemleri İsrail'in barıştan yana olmadığını açıkça göstermektedir. İsrail, güvenliğin tesisi kisvesi altında sürdürdüğü bölgesel yayılmacılığa son vermelidir." ifadelerini kullandı.

        Fidan, küresel savaşların ve krizlerin tamamında barış ve adaleti hedeflemeleri gerektiğini vurgulayarak bazı ihtilafları çözmeye çalışırken diğer savaşlara göz yummanın, hukuka da insanlık değerlerine de aykırı olduğunun altını çizdi.

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        Bakan Fidan, bu çerçevede İsrail'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye yönelik eylemlerine karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

        Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerine işaret eden Fidan, dün tamamlanan Ulusal Diyalog Konferansı'nın Suriye'ye ve Suriye halkına hayırlı olmasını diledi.

        "Suriye'de geçiş süreci kapsayıcı olmalı ve ayrılıkçılığa geçit vermemeli"

        Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunduğuna dikkati çekerek "Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesini, Suriye halkının geleceğine sahip çıkma çabasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Konferansın, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı bir şekilde sürdürülmesine, devlet kurumlarının birlik ve beraberlik anlayışıyla tesis edilmesine ve Suriye halkının ortak müreffeh geleceğine katkı vereceğini düşünüyoruz. Siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına ilişkin görüşmelere dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, savaşın başından bu yana tutumunun bir an önce bu yok edici savaşın durması yönünde olduğunu ifade etti.

        Fidan, bu konuda hem stratejik hem taktik düzeyde girişim, çalışma ve temasların olduğunu ancak taraflar arasında bugüne kadar bir mesafe katedilemediğini aktararak bugün itibarıyla yeni ABD yönetimiyle yeni bir dinamiğin başladığını söyledi.

        Halihazırda ilgili taraflar arasında dolaylı görüşme trafiği olduğuna işaret eden Fidan, bütün aktörlerin birbiriyle konuştuğunu belirtti.

        Hakan Fidan, muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartlarının ve devamlılığının nasıl mümkün olacağının, bu ateşkes anlaşmasının bir barış anlaşmasına dönüp dönemeyeceğinin, döndüğü takdirde bunun şartlarının ne olabileceğinin ve savaş bir ateşkesle durdurduğu zaman bunun devamlılığını sağlayacak güvenlik garantilerinin ne olacağı üzerine yoğun bir temas trafiği yürütüldüğünü aktardı.

        "Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanmasında önemli roller oynayacak"

        Bu konuda Türkiye'nin rolüne ilişkin Bakan Fidan, "Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Bu yönde Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

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