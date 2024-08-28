Dışişleri Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin ve diyaloğunun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışları, enerji, terörle mücadele gibi farklı konular masaya yatırılacağı belirtildi. Vize meselesinin de ele alınacak başlıklar arasında olduğu ifade edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın (29 Ağustos) Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılacak.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, geçen hafta AB tarafının Türkiye'ye davette bulunduğunu ve bu aşamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmelere katılmak için Brüksel'e gitmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılacağı öğrenildi.
Bakanlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, yeşil ve dijital çözüm başta olmak üzere Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin ve diyaloğunun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışları, enerji, terörle mücadele gibi farklı konular masaya yatırılacak.
Toplantıda Türkiye'nin, Kıbrıs konusundaki net tutumunu AB tarafına bir kez daha ileteceği belirtildi.
Vize meselesinin de ele alınacak başlıklar arasında olduğu ifade edildi. Vize süreçlerinde yaşanan sıkıntıların yetkililerle görüşüleceği belirtildi.
Bakan Fidan toplantıda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Olivér Várhelyi ile görüşecek.
SÖZCÜ KEÇELİ DUYURMUŞTU
Sözcü Keçeli geçen hafta yaptığı açıklamada, bu davetin olumlu karşılandığını ve AB'nin bir "diyalog arayışı" olarak değerlendirildiğini vurgulayarak, "Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz. Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir." ifadelerini kullanmıştı.
Keçeli, Türkiye'nin katılım sürecinin canlandırılması başta olmak üzere, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin müzakerelere ivedilikle başlanması, vize serbestisi süreci, yapısal diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve özellikle siyaset, ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi yakın işbirliği gerektiren alanlarda yüksek düzeyli diyalogların yeniden işlevsel hale getirilmesi gibi başlıca konularda somut adımlar atılmasının gerekliliğine dikkati çekmişti.