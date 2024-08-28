Dışişleri Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın (29 Ağustos) Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, geçen hafta AB tarafının Türkiye'ye davette bulunduğunu ve bu aşamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmelere katılmak için Brüksel'e gitmesinin öngörüldüğünü belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılacağı öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, yeşil ve dijital çözüm başta olmak üzere Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin ve diyaloğunun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışları, enerji, terörle mücadele gibi farklı konular masaya yatırılacak.

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VİZE MESELESİ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda Türkiye'nin, Kıbrıs konusundaki net tutumunu AB tarafına bir kez daha ileteceği belirtildi.

Vize meselesinin de ele alınacak başlıklar arasında olduğu ifade edildi. Vize süreçlerinde yaşanan sıkıntıların yetkililerle görüşüleceği belirtildi.