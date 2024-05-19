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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Göktaş: Mayıs ayında 878 milyon lira SED ödemesi yaptık - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Göktaş: Mayıs ayında 878 milyon lira SED ödemesi yaptık

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 878 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:01
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        Bakan Göktaş: Mayıs ayında 878 milyon lira SED ödemesi yaptık
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        Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini vurguladı.

        Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını belirtti.

        Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

        "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına ilişkin 878 milyon lira SED ödemesi yaptık."

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