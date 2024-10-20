Bakan Göktaş'tan, Batman'da ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocuğa ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan 8 yaşındaki çocuğun Bakanlık gözetimine alındığını ve sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.10.2024 - 01:19 Güncelleme: 20.10.2024 - 01:19 facebook

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