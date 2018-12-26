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Bakan Gül'den İsrailli Bakan Şaked'e yanıt: Teröre ağıt yakmasına şaşırmıyoruz

İsrail Adalet Bakanı Ayalet Şaked'in "Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği" yönündeki skandal ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatmasına yanıt gecikmedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına şaşırmıyoruz" dedi

26.12.2018 - 16:21 | Güncelleme:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yayınladığı mesajda hem İsrail Hükümeti'ne hem de İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'e yanıt verdi.  "Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği" yönündeki skandal ifadeleri sosyal medya hesabında paylaştığı için büyük tepki çeken İsrail Adalet Bakanı Şaked ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dil uzatmıştı. 

"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ RAHATSIZ ETMİŞ"



Bakan Abdülhamit Gül, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu’yu değil, İsrail Adalet Bakanı’nı da fazlasıyla rahatsız etmiş"

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE AĞIT YAKMASINA ŞAŞIRMIYORUZ"

Gül, mesajında İsrailli Bakan'a yönelik olarak da "Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz!" dedi.

 







 

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