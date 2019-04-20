Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 6’ncı Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Bakan Gül, "Teröre karşı tüm insanlık el birliğiyle ortak bir şekilde mücadele etmelidir" dedi.



Ankara’da bir otelde iki gün sürecek kurulun birinci günkü açılış oturumuna katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu hain girişimler elbette amacına ulaşamayacak. Bizler, 82 milyon kardeşliğimizi diri tutarak teröre prim vermeyeceğiz, birliğimizi ve bütünlüğümüzü elbette koruyacağız. Biz ülkemizi, birliğimizi daha da koruyarak elbette teröre karşı en büyük cevabı vereceğiz ve hiçbir şekilde hangi terör örgütü olursa olsun, zafiyete uğratmadan kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



"Teröre karşı tüm insanlık el birliğiyle ortak bir şekilde mücadele etmelidir"



Terörün dini, ırkı olmadığını anlatan Bakan Gül, "Özellikle yabancı konuklarımızın olması fırsatıyla, Türkiye olarak biz, terörün her çeşidine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz ve terörün ırkı olmadığına, terörün birliği ve dini olmadığına inanıyoruz. Terör, terördür. Teröre karşı tüm insanlık el birliğiyle ortak bir şekilde mücadele etmelidir. Bugün, dünyada İslam karşıtlığı üzerinde, terörle İslam’ı eşit görmek isteyenlere karşı, hep birlikte karşı durmamız lazım. (Terör ile) Hiçbir din, İslam olsun, Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun hiçbir şekilde bir arada asla ve asla barındırılamaz. Çünkü terörün ırkı yoktur, terörün zihniyeti yoktur. Teröre bütün insanlık olarak karşı çıkmamız, ortak bir şekilde dik durmamız lazım" ifadelerini kullandı.



"Türkiye paydasında hep birlikte ülkemizin sorunu çözmek boynumuzun borcudur"



Seçimlerin geride kaldığını ve Türkiye’yi daha fazla büyütmek ve kalan sorunlarını çözmenin herkesin görevi olduğunu aktaran Bakan Gül, "Bu çerçevede, özellikle yakın zamanda yargı reformuna yönelik çalışmalarımızda nihai noktasını tamamladık ve yakın zamanda güven veren adalet perspektifiyle yargı reformunda tüm kamuoyumuzla Türkiye’yle paylaşacağız. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki, 31 Mart seçimleri geride kaldı. Artık, Türkiye paydasında hep birlikte ülkemizin sorunu çözmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kaydetti.



"Demokrasinin namusu sandıktır ve milletimizin verdiği karar hepimizin saygı duyacağı karardır"



Belediye başkanlığı hususunda, halkın verdiği karara saygı duyduklarını belirten Bakan Gül, "Demokrasinin namusu sandıktır ve milletimizin verdiği karar hepimizin saygı duyacağı karardır. Ancak belediye başkanı değişen yerlerde özellikle sendikal faaliyetleri engellemek, sendikal özgürlüğü baltalamak isteyenlerin karşısında anayasa ve kanunlara uluslararası sözleşmelere aykırı hiçbir tutumu, hiçbir tavrı, hiçbir şekilde hukuk korumayacaktır" sözlerine yer verdi.



"31 Mart’a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan'da dökülmesin"



Türkiye’nin hukuksuzluğa müsaade etmeyeceğini bildiren Bakan Gül, "İsteyen istediği sendikaya üye olma özgürlüğüne sahiptir. Üye olmakta, olmamakta anayasal ve uluslararası sözleşmelere dahildir. Siz, sizin gibi düşünmeyen kimseye asla ve asla baskıda bulunamazsınız. Dayatmada bulunamazsınız. 31 Mart’a kadar sürdüğünüz makyajlar 1 Nisan'da dökülmesin, hukuk her şeyin üstündedir. Hukukun üstünde hiç kimsenin üstünlüğü yoktur" diye konuştu.



"İsteyen istediği sendikaya üye olabilir"



Bir kimsenin istediği sendikaya üye olabileceğini anımsatan Bakan Gül, "İster kamu görevlileri, ister işçiler olsun, kamu ve işçi sendikaların da herkesin hakkı ve özgürlüğü vardır. Kim hangi sendikaya üye olacaksa kendi özgür kararıyla buna elbette karar verebilecektir. Hiç kimse bir kimsenin özgürlüğüne ve düşüncesine müdahale edemez. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye ehli hukukunu koruyacaktır" dedi.