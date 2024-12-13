Bakan Güler'den İsrail'e Suriye tepkisi: İşgalci zihniyetin en açık yansıması

Milli Savunma Bakanı Güler, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması başta olmak üzere Kıbrıs meselesinin adil çözümü için gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Suriye'de Bass rejiminin devrilmesinden sonra işgale kalkan İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakan Güler ayrıca şu ifadeleri kullandı:

İsrail, Suriye’deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. İsrail’in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır. Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail’in eylemlerine sessiz kalmamalıdır" dedi.