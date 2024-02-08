Bakan Güler ve komutanlar Meclis Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) sosyal medya hesabından Bakan Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarının TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret ettiğini açıkladı.
MSB paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti" ifadelerine yer verdi.