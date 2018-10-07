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Bakan Hulusi Akar, Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, yürüyüşü sırasında, görüntü alan gazeteciler yetişmekte zorlandı. Akar, gazetecilere "Siz de yürüyün." tavsiyesinde bulundu

07.10.2018 - 09:00 | Güncelleme: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Kızılcahamam'da sabah yürüyüşü yaptı.

Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı otelden sabah saatlerinde ayrılarak yürüyüş parkuruna geçti.

AA'nın haberine göre; burada yaklaşık yarım saat yürüyen Akar, görüntü alan gazetecilere dün de yürüdüğünü hatırlatarak, "Rutin faaliyetlerimizi yapıyoruz. Her zaman mümkün olmuyor, fırsat buldukça yürüyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'a eski milletvekili Salih Kapusuz da eşlik etti. Öte yandan görüntü alan gazeteciler, tempolu yürüyen Akar'a yetişmekte zorlandı. Akar, gazetecilere "Siz de yürüyün." tavsiyesinde bulundu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 13 dakika önce
    EYT ne olacak
  • Misafir 19 dakika önce
    yuruyelim arkadaslar..sesimizi yer gok su dinlesin...
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