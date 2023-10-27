Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Bakan Işıkhan: 44 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi

        Bakan Işıkhan: 44 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne eklendiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan: 44 ilaç bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375´e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bakan Işıkhan'ın paylaştığı görsele göre listeye alınan ilaçlardan bazıları şöyle; 9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, 1 metabolik hastalık, 1 hipertansiyon, 1 multiple skleroz, 6 kalp damar hastalıkları ilacı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi