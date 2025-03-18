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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: 815 bin iş arayan Aday Havuzunda görüntülendi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: 815 bin iş arayan Aday Havuzunda görüntülendi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylül ayından bugüne 815 bin 608 iş arayan vatandaşın 79 bin 235 işveren tarafından Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:45
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        815 bin iş arayan Aday Havuzunda görüntülendi
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz" dedi.

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