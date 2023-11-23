Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete tek zam açıklaması: 2024 Ocak net asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete tek zam açıklaması: 2024 Ocak net asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları, işçi ve işverenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Peki, "2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?" İşte asgari ücret zammında son tahminler...

2 Şurada Paylaş!









BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: TEK ZAM DÖNEMİ

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili soruya Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."