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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan çalışan anneye destek açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan çalışan anneye destek açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekleyen, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik eden projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:40
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        Bakan Işıkhan'dan çalışan anneye destek açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" dedi

        20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:

        "Tam zamanlı çalışan annelere 510 Euro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 Euro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 Euro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 Euro."

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