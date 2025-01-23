Bakan Işıkhan'dan çalışan anneye destek açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" dedi

20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:

"Tam zamanlı çalışan annelere 510 Euro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 Euro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 Euro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 Euro."