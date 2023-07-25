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        Haberler Sosyal Güvenlik Son dakika: Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 12:15
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        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" dedi. Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi.

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