Bakan Işıkhan'dan son dakika ev hanımlarına emeklilik açıklaması: 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Bakan Işıkhan'dan son dakika ev hanımlarına emeklilik açıklaması: 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

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Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına erken emeklilik müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar belli oldu mu? İşte ev hanımlarına emeklilik çalışmasında son durum...