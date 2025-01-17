Bakan Işıkhan: Deprem illerinde mücbir sebep hali uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depreminden etkilenen yurttaşlar için uygulanan mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem nedeniyle uygulanan ve 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu.
Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep halini 31.05.2025 tarihine kadar uzatıyoruz"