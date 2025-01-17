Bakan Işıkhan: Deprem illerinde mücbir sebep hali uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz.



Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep… pic.twitter.com/XRClgxAkjg