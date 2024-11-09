Bakan Işıkhan İŞKUR'un 10 aylık istihdam verilerini açıkladı

İŞKUR'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni yayımlandı.

İŞKUR'un açıkladığı rakamları sosyal medya hesabından paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında, 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.

İŞKUR'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni yayımlandı.



📍2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında;

▪️1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik.

▪️ İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında… pic.twitter.com/x8rz98xR6V — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 9, 2024

Bakan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.