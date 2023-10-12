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        Haberler Gündem Bakan Işıkhan tarih verdi! 2023 ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman verilecek, şartları nelerdir?

        Bakan Işıkhan tarih verdi! 2023 ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman verilecek?

        Ev hanımlarına emeklilik süreci gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gündeme dair birçok konuya değinirken, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama, "Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman verilecek, şartları nelerdir, kimler faydalanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte ev hanımlarına emeklilik şartları ve tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 19:20 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:20
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        Ev hanımlarına emeklilik şartları araştırılmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik çalışmalarına ilişkin, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' ifadelerini kullandı. Peki, "Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman verilecek, şartları nelerdir?" İşte ayrıntılar...

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        EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM NEDİR?

        Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti.

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        BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!

        Bakan Vedat Işıkhan, ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer verdi.

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        "EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle paylaşmıştı: ''Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.''

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        EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına evlilik düzenlemesi için henüz başvuru süreci ve şartlar paylaşılmadı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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