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"EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle paylaşmıştı: ''Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.''