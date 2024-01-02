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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır: Dış ticaret açığı geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Dış ticaret açığı geriledi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dış ticaret açığının, 2022'ye göre yüzde 3,2 oranında gerilediğini belirterek, "İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8'lik yükselişle 1,6 dolara çıktı." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 21:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 21:11
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        Bakan Kacır: Dış ticaret açığı geriledi
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        Sosyal medya hesabından 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Kacır, şunları kaydetti:

        "2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Dış ticaret açığımız, geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8’lik yükselişle 1,6 dolara çıktı. Milli Teknoloji Hamlesi ile ihracatımızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Küresel üretim üslerinden biri olan Türkiye sanayisi, ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürecek."

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