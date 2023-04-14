Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Bakan Karaismailoğlu: 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "3 Mayıs´ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile meydanda mitinginizi yapacağız ve ondan sonra da hep beraber gidip dünyanın en uzun tünelinden birisi Zigana Tüneli 14 buçuk kilometreyi hep beraber açacağız" dedi

Bakan Karaismailoğlu: 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açacağız
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon´da partililerle iftar programında bir araya geldi. Karaismailoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, "20 yıldır yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız yapacaklarımızın, yapacaklarımız ise yaptıklarımızın teminatıdır. 20 yıl öncesinde de Türkiye vardı. Neden bu işler yapılamadı. Türkiye aynı Türkiye. Kaynaklarımız aynı kaynaklar, zenginliklerimiz aynı. Ama 2002 yılında bir zihniyet değişimi oldu. Vatanını milletini seven karolar iş başına geldi. Milletini seven, siyasetçisi hizmetkar olan kadrolar iktidara geldi. 2002 yılı öncesi bir yılda sadece 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden sadece bir ayda 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tam bir trilyon dolarlık yıllık ihracat hedefimiz var. Gümbür gümbür geliyoruz. Ülkemizin her karış toprağına Recep Tayyip Erdoğan imzasını attık. Atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'ZİGANA TÜNELİ 3 MAYIS´TA HİZMETE GİRECEK'

AK Parti Gençlik Kollarının çevreyolu sloganına cevap veren Bakan Karaismailoğlu, "Gençler, 29 bin kilometre yol yapana bir çevreyolu ne yapar? 720 kilometre tünel yapan iktidara çevreyolu ne yapar? 3 Mayıs´ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile meydanda mitinginizi yapacağız ve ondan sonra da hep beraber gidip Dünyanın en uzun tünelinden birisi Zigana Tüneli 14 buçuk kilometreyi hep beraber açacağız. Yollar köprüler tüneller niye yapıyoruz? Hem mesafeleri kısaltıyoruz hem de ekonomimize ticaretimize, istihdamımıza, üretimimize katkı sağlamak için yapıyoruz. Bu yaptığımız işler sayesinde ülkemiz gelişiyor büyüyor ve inşallah da büyümeye devam edecek" dedi.

'14 MAYIS'TA BÜTÜN DÜNYAYA SES VERECEĞİZ'

14 Mayıs´ta yapılacak seçimleri işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Karşımızdakileri görüyorsunuz. 7 tane birbirine benzemez ve içerisinde terör örgütü bağlantıları da dahil olmak üzere maalesef ülkemizi bir kaosa sürüklemeye talip oldular. Buna fırsat vermeyeceğiz. Söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Fakat öyle acıdır ki terörist bağlantılı kişilerin maalesef bakan olabilmesini bile konuştuğumuz günlerden geçiyoruz. Onun için herkese bu seçimin önemini anlatmamız lazım. İnşallah hep birlikte gür bir sesle 14 Mayıs'ta bütün dünyaya ses vereceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz, PKK´lısı, FETÖ´cüsü, Türkiye düşmanı kim varsa birlik olmuşlar. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Avrupa´ya vizeyi kaldıracaklarmış ama Avrupa´nın bundan haberi yok. İşsizliği muhtarlara özel kalem müdürü atayarak çözeceklermiş. Vizyonu görüyorsunuz. ZOOM toplantıları için millet teknoloji görsün diyenler, teknoloji dışarıda, kapıda duruyor. Togg orada. Gelsinler teknoloji görsünler. Artık Türkiye teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke haline gelmiştir" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de sanayi üretimi martta beklenenden fazla arttı
İŞ-YAŞAM ABD'de sanayi üretimi beklenenden fazla arttı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta azaldı
İŞ-YAŞAM ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri azaldı
Bazı gıda katkı maddelerinde AB mevzuatına uyum sağlandı
İŞ-YAŞAM Bazı gıda katkı maddelerinde AB mevzuatına uyum ...
ABD'de perakende satışlar martta beklenenden fazla geriledi
İŞ-YAŞAM Perakende satışlar beklenenden fazla geriledi
Rus yetkililer, ekonomide bu yıl yüzde 1,2 büyüme bekliyor
İŞ-YAŞAM Rus yetkililer, yüzde 1,2 büyüme bekliyor
İş Bankası’ndan KOBİ’lerin GES yatırımlarına destek
İŞ-YAŞAM İş Bankası’ndan GES yatırımlarına destek
Garanti BBVA ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı
İŞ-YAŞAM Garanti BBVA'dan karbonsuzlaşma hedefi
Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor
İŞ-YAŞAM Royal Halı üçüncü kez satışa çıkıyor
İstanbul firmaların ihracatı ilk çeyrekte arttı
İŞ-YAŞAM İstanbul firmaların ihracatı arttı
Dolar/TL, 19,37 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,37 seviyesinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.