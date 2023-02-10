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Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi

Depremin vurduğu kentlerden biri olan Adıyaman'da bir basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, izlenilecek süreç hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu, "Bundan sonra yapacaklarımız özellikle çadır alanlarının tahsisi ve oraların yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Peşinden konteyner kentlerin oluşturulmasıyla ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor" dedi

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi
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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Asrın felaketi" olanak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Bundan sonra yapacaklarımız özellikle çadır alanlarının tahsisi ve oraların yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Peşinden konteyner kentlerin oluşturulmasıyla ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Afet Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısından sonra kentte depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Adıyaman genelinde deprem nedeniyle 3 bin 105 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 716 kişinin de yaralandığını ifade eden Karaismailoğlu, il genelinde 1939 binanın yıkıldığını belirtti.

Bunlarla ilgili gerekli etüt çalışmalarını tamamladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Enkaz kaldırma çalışmalarının akabinde molozların ve hafriyatın kaldırılmasıyla ilgili de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle arama kurtarma ekipleri işlerini bitirdikten, bizlere teslim ettikten sonra hızlı bir süreç arkadan geliyor." diye konuştu.

Adıyaman genelinde 10 bine yakın arama kurtarma uzmanının çalıştığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yine 10 bin asker ve jandarma hakikaten çok özverili çalışma gerçekleştiriyor. Emniyet kuvvetlerimiz, çeşitli kurumlarımızın gönüllü arama kurtarma ekipleri, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma, askerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının bütün genel müdürlükleri, personeli ile yoğun bir mücadele var. Bunun yanında gönüllülerin de özellikle lojistik anlamında destek grubu olarak yapılan çalışmalara büyük katkısı var. 600'ün üzerine iş makinesi ve bunun yanında yabancı ülkelerden gelen konusunda uzman 812 arama kurtarma ekibi de çalışmalarımıza hızlı şekilde yardımcı olmaktalar. Tabii hassas bir çalışma yürütüyoruz. Enkaz altından vatandaşlarımızın canlı olarak kurtarılması bizim birinci önceliğimiz. Hamdolsun, canlıya halen ulaşmaya devam ediyoruz. Temennimiz bunun devam etmesi."

Karaismailoğlu, ölü sayısının artmamasının en büyük istekleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O nedenle enkaz kaldırma çalışmalarında süre biraz yavaş ilerleyebilir ama bundan sonra çok daha hızlı olacaktır. Bundan sonra yapacaklarımız özellikle çadır alanlarının tahsisi ve oraların yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Peşinden konteyner kentlerin oluşturulmasıyla ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor. Dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadık ama büyük, güçlü Türkiye inşallah bunun da üstesinden gelecektir. Tabii geri getiremeyeceğimiz, en büyük üzüntümüz can kayıplarımızın olması."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün kente geleceğini ve kendilerinden yapılan çalışmalar hakkında brifing alacağını sözlerine ekledi.

​​​​​​​Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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