Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti:

AA

Erzurum Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, Vali Okay Memiş ile makamında bir süre görüştü.

Karaismailoğlu, ardından Erzurum Şehir Hastanesi ile Valilik arasındaki yol çalışmalarını inceleyerek, Karayolları 12. Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal'dan bilgi aldı.

Buradan Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, Başkan Mehmet Sekmen'den, kentteki hizmetler hakkında brifing aldı. Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile bir süre görüştü.

- "Ankara ve İstanbul'dan sonra en özellikli havalimanı Erzurum'un"

Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran ayında Erzurum'a geldiğini ve sıkıntılı bir süreçten geçen Erzurum Havalimanı'ndaki sorunları tespit ettiklerini hatırlattı.

Temmuz ayı bitmeden, çalışmaların bitirilerek açılış yapacaklarını bildirdiğini anlatan Karaismailoğlu, "Biz de o sözümüzde durmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Erzurumlulara yakışan bir havalimanıyla artık Erzurumlular buluşmuş oldu. Erzurum; Ankara ve İstanbul'un dışındaki, özellikleri bakımından en özellikli havalimanı haline geldi. Kötü hava koşullarında bile en büyük uçaklar, rahatça havalimanına inebilecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün dünyanın gözü önünde Ayasofya'da muhteşem bir açılış yaptıklarını belirterek, burada hep birlikte cuma namazı kıldıklarını dile getirdi.

- "Erzurum'da 11 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Bir taraftan ülkenin tarihine ve geçmişine sahip çıkarken, bir taraftan da vatandaşların yaşam standartlarını ve kalitelerini yükseltmek için canla başla çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum'da devam eden 22 tane projemiz var. İnşallah bunları da en kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Erzurum'da yaklaşık 11 milyar Türk Lirası'nın üzerinde yatırım yaptık. Bunlar gelecekte de devam edecek. Bu projeler bitecek, doğacak yeni ihtiyaçları da değerlendirip bir program dahilinde Erzurumlulara yakışır şekilde hizmetlerine sunacağız. Erzurum genelinde AK Parti hükümetlerinden önce sadece 50 kilometre bölünmüş yol varken şu anda 600 kilometrenin üzerinde bölünmüş yol var."

Karaismailoğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinde toplantılar yaparak, Erzurum'un ihtiyaçları doğrultusunda yeni ihtiyaçları tespit edip notlar aldıklarını sözlerine ekledi.