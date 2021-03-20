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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 3.5 saate düşürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir hızlı tren hattımızda çalışmalarımızı hızla ve başarıyla sürdürüyoruz. Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın uzunluğu 624 kilometre. Proje kapsamında; 41 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel açılacak, 23.1 kilometre uzunluğunda 56 adet viyadük inşa edilecektir." dedi

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 3.5 saate düşürecek
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret ederek, hükümetleri döneminde demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini belirtti.

Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Ulaştırma ve haberleşmenin de bu süreçte büyüyen ekonominin itici gücü olarak görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, şehirlere ekonomik ve sosyal canlılık kazandırıldığını, Türkiye'nin "her modda" dünya ile bağlantılarının güçlendirildiğini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, "Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19'unu demir yollarına aktardık." dedi.

Cumhuriyet’in kuruluş döneminde demir yoluna önem verildiğini, 1950-2003 yıllarında ise sadece 945 kilometrelik yeni demir yolu hattı yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Demir yolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013 yılında yüzde 33 olan demir yolları yatırım oranını 2020'de yüzde 47'ye yükselttik ve sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl demir yollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214 metre viyadük ile birlikte, bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik. Demir Yolu Reformu'nu başlattık."

YÜKSEK HIZLI TREN PROJELERİ

Karaismailoğlu, halkın yarım asır boyunca sürat demir yolu adı altında özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçekleştirmenin de AK Parti iktidarına nasip olduğuna vurgulayarak, Türkiye'nin dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldiğini ifade etti.

Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatlarının da yüksek hızlı tren hizmetini halk için vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdiğine dikkati çeken Karaismalioğlu, "Öyle ki bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren anlamında çok önemli büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Konya-Karaman-Ulukışla, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Kapıkule-Çerkezköy hızlı tren hattı olmak üzere toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ankara-Sivas hattında sona yaklaştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, hatta son testleri yaptıklarını bildirdi.

"ANKARA-İZMİR ARASI 3.5 SAATE DÜŞECEK"

Karaismailoğlu, haziran ayı itibarıyla Ankara-Sivas YHT hattını vatandaşla buluşturacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ankara-İzmir hızlı tren hattımızda da çalışmalarımızı hızla ve başarıyla sürdürüyoruz. Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın uzunluğu 624 kilometre. Proje kapsamında; 41 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel açılacak, 23.1 kilometre uzunluğunda 56 adet viyadük inşa edilecektir. Toplamda 115,8 milyon metreküp kazı, 47,9 milyon metreküp dolgu yapılacaktır. Şu ana kadar altyapı işlerini yüzde 42,43 tamamladık. 12 bin 800 metre uzunluğunda 14 adet tünel açtık. 10 bin 150 metre uzunluğunda 18 adet viyadük inşa ettik. 66 milyon metreküp kazı yaptık ve 47,9 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdik."

AVRASYA TÜNELİ'NDEN DAHA GENİŞ DEMİR YOLU TÜNELİ AÇILACAK

Bakan Karaismailoğlu, şimdi de Ankara-İzmir Hızlı tren hattının Eşme-Salihli Kesiminin en uzun tüneli olan 3 bin 47 metre uzunluğundaki T1 Tüneli'nin kazısına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz, 13,70 m genişliğindeki Avrasya Tüneli'nden daha geniş bir demir yolu tüneli açıyoruz. Bu tünelin kazı çapı 13,77 metre, iç çapı ise 12,5 metre olan Türkiye’nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız. Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz." dedi.

Tek tünel içinde iki kat inşa ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, hem zaman hem de maliyet yönünden kazanç sağlanacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, hem ana tünel hem de güvenlik tünelini 12 ayda bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 28 BİN 200 KİLOMETREYİ AŞTI"

Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanarak projeleri hızlı ve güvenli şekilde tamamladıklarını, teknolojiyi ihraç eden konuma geldiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, millete ve devlete hizmet yolunda gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. 26 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel havacılığın merkez üslerinden biri yaptık. THY'miz dünyanın en değerli markalarından biri haline geldi. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı inşa ederek Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolunun hayata geçmesini sağladık. İhracat trenlerimiz birbiri ardına Çin'e Rusya'ya seyahat ediyor. Asrın projesi Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir, Ankara Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi nice dev prestij ulaşım projesini bitirdik ve halkımızın hizmetine verdik. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çukurova ve Rize–Artvin Havalimanları, Ankara-Sivas, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Ankara-İzmir Hızlı Tren hatları gibi nicesine de devam ediyoruz."

Türkiye'yi bölgesinde süper güç haline getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "5A uydumuzu sene başında uzaya gönderdik. Halihazırda 5B için gün sayıyoruz. Bir yandan da 6A uydumuzun montaj işlemlerini yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise yüksek hızlı tren projesi sayesinde bölgenin tanınırlığının artacağını dile getirdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de Uşak ve Eşmelilerin hızlı tren çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istediklerini ve çalışmalar başladığı için çok mutlu olduklarını aktardı.

Törende konuşma yapan diğer AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise kentin talihinin tünel ile değişeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, milletvekilleri ve protokol üyeleri butona basarak kazıyı başlattı.

Bakan Karaismailoğlu kazının başladığı bölgede incelemede bulundu, kazı ekibiyle fotoğraf çektirdi.

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