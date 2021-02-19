Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Kahramankazan yolunda 2021 içinde 17 kilometreye ulaşacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, günde ortalama 63 bin aracın geçtiği, önemli sanayi merkezlerine de hizmet veren Ankara-Kahramankazan yolu projesine ilişkin, "2021 içinde 14 kilometre daha tamamlayarak 17 kilometreye ulaşacağız. Haziran sonu hedefimiz ise Saray Kavşağı'nı bitirerek hizmet almak." dedi. Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol ve kavşakların 2023'te hizmete açılması için çalışmalar sürüyor

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Kahramankazan yolunda 2021 içinde 17 kilometreye ulaşacağız
AA

Ankara-Kahramankazan ​​​​​​​yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, 68 bin kilometrelik kara yolu ağı üzerinde 13 bin personel ve 12 bin araçla, karla, kışla mücadele ettiklerini söyledi. Söz konusu yol ağı üzerinde her hangi bir kesinti bulunmadığını belirten Karaismailoğlu, bütün yol ağını ulaşılabilir kılmak ve trafiği açık tutmak için tüm personelin özveriyle çalıştığını ifade etti.

Karaismailoğlu, 440 karla mücadele merkezinde bütün çalışmaların anlık izlenerek tam bir koordinasyon sağlandığını dile getirerek, şu an için Türkiye genelinde ciddi bir aksaklık bulunmadığının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl çok büyük projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatarak, 2021 yılına da çok hızlı bir geçiş yaptıklarını söyledi.

Gelecek günlerde Ankara için çok önemli gelişmeler olacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, "Kızılcahamam Tüneli'ni Cumhurbaşkanımızın katılımıyla görkemli bir törenle Ankaralıların hizmetine sunacağız. Bunun gibi Nallıhan yolunun da geçtiğimiz hafta ihalesini yaptık. Onu da en kısa sürede sonuçlandırıp bu bağlantıyı da kısa zamanda bitirip Ankaralıların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Kahramankazan yolu projesinde ise 2021 yılı içinde 14 kilometre daha tamamlayarak 17 kilometreye ulaşacaklarını ve kavşakları bitireceklerini bildirdi.

Haziran sonu hedeflerinin ise Saray Kavşağı'nın bitirilerek hizmete alınması olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Saray Kavşağı'nın çevre yolları Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda. Onların da sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. İnşallah haziran sonunda Saray Kavşağı'nı hizmete alacağız." diye konuştu.

"SEYAHAT SÜRESİ 35 DAKİKADAN 20 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgilere göre, günde ortalama 63 bin aracın geçtiği, önemli sanayi merkezlerine de hizmet veren Ankara-Kahramankazan yolu, başkentin en prestijli kara yolu projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ankara'nın Bolu yönünde önemli bir çıkış noktası olan proje kapsamında 28,4 kilometrelik bölünmüş yol ile 9 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alıyor.

Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Projede yüzde 10 gerçekleşme sağlandı.

Bu yıl projede 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 4 adet (Bitik, İmrendi, Akıncılar, Saray) kavşağın imalatlarının tamamlanması planlanıyor.

Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol ve kavşakların 2023'te hizmete açılması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika istatistikler... Ben ve çocuk
İŞ-YAŞAMKim mutlu?
Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerde 8 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihlerini belirledi
İŞ-YAŞAMDampinge karşı önlemler bitiyor
Tarım-GFE yıllık yüzde 17,52, aylık yüzde 2,72 arttı
İŞ-YAŞAMTarım-GFE aralıkta arttı
Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMKurulan şirket sayısı ocakta arttı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı
İŞ-YAŞAMKısa çalışma ödeneği mart sonuna kadar uzatıldı
SON DAKİKA: İGA’da kiralar ertelendi! - Haberler
İŞ-YAŞAMİGA’da kiralar 2024’e ertelendi, 2 yıl işletme süresi ...
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı! Merkez bankası faiz kararı ne oldu?
İŞ-YAŞAMMerkez bankası faiz kararı ne oldu?
Son dakika: Azerbaycan'la ticaret anlaşması 1 Mart'ta yürürlüğe girecek
İŞ-YAŞAMAzerbaycan'la ticarette yeni dönem
SON DAKİKA! Gazetecilikte yeni dönem! Google para ödeyecek - Haberler
İŞ-YAŞAMGoogle'dan haberler için dev adım
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
İŞ-YAŞAMBankacılık sektörünün mevduatı arttı