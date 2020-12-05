Bakan Karaismailoğlu: Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116 artış oldu

AA

Kars'a gelen Karaismailoğlu, Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, kentteki yatırımları değerlendirdi. Ardından beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve diğer kurum müdürleriyle Kars Lojistik Merkezi'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kars Lojistik Merkezi'nde çalışmaların kısa süre içinde biteceğini söyledi.

Ülkenin birçok noktasında birçok alanda çalışmalar yapıldığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her bir noktasında, karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda pek çok çalışmamız var, çok büyük işler yapıyoruz. İnşallah ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yerleştirmek ve ülkemizi lojistik süper güç yapmak için 3 binin üzerindeki ülke genelindeki şantiyemizde 400 bine yakın arkadaşımızla birlikte büyük bir özveri ve çabayla gayret sarf ediyoruz. Son 18 yılda ülkemizdeki bölünmüş yol ağını 6 bin kilometrelerden 28 bin kilometrelere çıkardık. Artık dünyanın en kaliteli, en güvenli yollarına sahip bir Türkiye var. 28 bin kilometreye çıkan bölünmüş yollarımızla trafiğimizin yüzde 80'ine hizmet ediyoruz."

- "Uzayda da gücümüzü ve varlığımızı bütün dünyaya ispat ediyoruz"

Karaismailoğlu, bölünmüş yollarla ülke genelinde taşıt hareketliliğinin yüzde 169 artmasına rağmen trafik kazalarında ve özellikle ölümlü kazalarda yüzde 80'lere varan düşüşlerin olduğuna işaret ederek, vatandaşa kaliteli hizmet vermeyi önemsediklerini dile getirdi.

Demir yollarında çok büyük atılımlar içinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemiz hızlı trenlerle daha yeni tanıştı, inşallah bunu artırarak devam edeceğiz. Yine bir taraftan sanayi alanlarında, limanlara demir yolu bağlamak, iltisak hatları yapmak için canla başla çalışıyoruz. Bir taraftan imalatlar devam ediyor, bir taraftan projeler devam ediyor. Yine denizde de ihracat kapasitelerimizi artırmak için liman yatırımlarımız devam ediyor. Uydularımızı bir bir fırlatarak uzayda da hem gücümüzü hem de varlığımızı bütün dünyaya ispat ediyoruz." dedi.

Kars'ın, Sarıkamış'ın ve Çıldır Gölü'nün kış turizmine elverişli doğasıyla dünya çapında turistik bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş sınır kapısı bulunan Kars'ın, bölgede uluslararası ticaret açısından son derece önemli bir noktada olduğunu ifade etti.

- "Yatırımlar bizi lojistiğin süper gücü haline getirecek"

Bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek ve Karslıları hak ettiği geleceğe taşıyacak her bir projenin büyük değer teşkil ettiğinin farkında olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Topraklarımız Yeni İpek Yolu'nu Avrupa'ya bağlayan bir köprü. Bu nedenle ülkemizi baştan başa geçen kesintisiz demir yollarımız ve kara yollarımız çok büyük önem taşıyor. Ulaştırma ve altyapıda yapacağımız stratejik yatırımlar bizi gelecekte bölgemizde lojistiğin lideri, hatta süper gücü haline getirecek. Vatanın her karış toprağı dünya ile bağlanacak, yollarımız, köprülerimiz, hava alanlarımız, limanlarımız lojistikte bölgesel bir lider olan ülkemizi dünya ölçeğinde daha da ileriye taşıyacak. Kars ilimizde de coğrafi avantajlarımızı kullanarak yapabileceğimiz, Kars'ı lojistik büyümemizde bir kilometre taşı haline getirmemizi sağlayacak plan ve projelerimiz var. Bu merkezimiz Türkiye lojistik sektörüne 412 bin ton taşıma kapasitesi sağlayacaktır. Aynı zamanda ülkemize 400 bin metrekare lojistik alan kazandırılmıştır. Kars Lojistik Merkezi'nin içine 16 kilometrelik demir yolu, 5,5 kilometrelik iltisak hattı yapılmıştır. Merkezin hizmete girmesiyle ciddi istihdam oluşacaktır."

- "Uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyoruz"

Karaismailoğlu, şu ana kadar planladıkları 25 lojistik merkezinden 11'ini işletmeye aldıklarını dile getirerek, "25 adet lojistik merkezinin tamamının hizmete açılmasıyla da toplam 35,6 milyon ton ilave taşıma kapasitesi elde edilecek ve 12,8 milyon metrekare konteyner stoklama ve elleçleme sahası ülkemize kazandırılacaktır. Lojistik koridor oluşturma yaklaşımıyla uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyor, demir yolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler ve yeni iltisak hatları yapıyoruz. Önemli lojistik merkezlerimize, demir yollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarımıza hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak 20 bin 715 kilometrelik lojistik kara yolu ağımızda da bölünmüş yol yapımı çalışmalarımız hızla devam ediyor." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece yolcu taşımacılığında değil yük taşımacılığında da demir yolunun kullanımını artıracak bir vizyonla hareket ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ulaşım Master Planı çalışmaları doğrultusunda karasal yük taşımacılığında demir yolu payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vizyonun ne kadar doğru olduğunu dünyayı sarsan pandemi döneminde gördük, yaşadık. Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı. Temassız taşımacılık avantajından dolayı uluslararası taşımalarda önemli artışlar öngörüyoruz. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan, Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yüzde 63 ve Avrupa hattındaki taşımalarda yüzde 15 artış meydana geldi."

Karaismailoğlu, bir gazetecinin Doğu Ekspresi seferlerinin başlayıp başlamayacağını sorması üzerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sefer düzenlenmediğini, aşı çalışmalarının başlamasıyla seferlerin yeniden başlayabileceğini söyledi.