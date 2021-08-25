Bakan Karaismailoğlu, Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine kurulan panel köprünün açılışına katıldı

AA

Karaismailoğlu, Kumluca-Abdipaşa devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Kumluca-2 Köprüsü'nün yerine kurulan panel köprünün açılışına katıldı.

Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında ulaştırma ve altyapı projelerinin bir bir hizmete alındığını söyledi.

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan yangın ve sel gibi felaketlerin; devlet-millet dayanışmasının ne olduğunu, devletin milletin hizmetinde neler yapabileceğini, devlet, millet, STK'lar ve bütün gönüllülerle zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini gösterdiğini anlattı.

Karaismailoğlu, Türkiye'de son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz Bölgesi'nde vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afetin ardından vatandaşımız, devletini her an yanında bulmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetim unsurlarımızla birlikte cansiperane bir çalışma gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. İlk günden itibaren olduğu gibi, devletin eli olarak her şartta ve durumda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu, halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de milletimizle her karanlık gecenin sabahına; el ele, gönül gönüle ulaştık, her zorluğun üstesinden omuz omuza geldik. Bu yarın da böyle olacaktır. İktidarımız boyunca, yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Afet anında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere her zaman müdahale ettik."

Selin yol açtığı zararlara değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 1228 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 155,5 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiştir. Selin hemen ardından kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızla tüm yol kesimlerimizi bir bir trafiğe açtık. 700 makine, ekipman ve 1000'e yakın personelimizle çalışmalarımız devam etmektedir.

Sinop'ta 564 kilometre yol ağımızın 55 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarımızda yollarda bakım onarım işlerini tamamladık. Yollarımız trafiğe açıktır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprülerin hasar görmesiyle adeta bir adaya dönen Ayancık-Türkeli ilçelerimizdeki ulaşımı ivedilikle hizmete almak üzere çalışmalara başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz marifetiyle dolgu ve tahkimatları hazırlanan bölgede TSK tarafından montajı yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Yine Ayancık Çayı üzerinde kutu menfez kullanarak, çift yönlü araç geçişine müsaade eden ve yaya geçidine de imkan veren geçişi, 18 saat gibi kısa sürede tamamladık. Türkeli Çatalzeytin arasını da aynı şekilde hizmete açtık."

Karaismailoğlu, Kastamonu'da 553 km uzunluğundaki yolun 60 kilometrelik kesiminde meydana gelen hasarları giderdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü aktararak, Çatalzeytin ilçesi ile Türkeli'yi birbirine bağlayan köprünün yıkılmasıyla kesilen trafik akışını sağlamak üzere kutu menfezlerle geçici ulaşım yolunu tamamlayarak hizmete açtıklarını bildirdi.

Bartın'da 111 kilometre uzunluğundaki 3 yolun 41 kilometrelik kesiminde oluşan hasarın giderildiğini dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Sel nedeniyle Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa il yolumuzun 21. kilometresindeki Kumluca-2 Köprümüz yıkılmıştı. Bugün yıkılan köprünün yerine geçici olarak yapılan panel köprüyü hizmete alıyoruz. Panel köprü malzemelerimizi selin ertesi günü olan 12 Ağustos'ta Karayolları 12. Bölge Müdürlüğümüzden tırlarla buraya nakletmeye başladık. Köprümüzün montajına 16 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta tamamladık. Köprümüzün genişliği 4,26 metre olup, boyu 40 metredir."

- "Devlet her zaman milletinin hizmetindedir"

Karaismailoğlu, 11 Ağustos'tan bu yana asker, sivil, görevli ve gönüllüler ile 7/24 esasına göre mücadele verildiğine işaret ederek, "Gün oldu hasar tespitinde bulunduk. Gün oldu tahliyelerde yer aldık. Gün oldu selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine katılarak, yakınlarının acılarını paylaştık. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Buradan milletimize sesleniyorum; devletimiz hep yanınızdadır, olmaya da devam edecektir. Devlet her zaman milletinin hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalardan bahseden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Sel felaketinin hemen ardından vatandaşlarımızı mahsur kaldıkları yerlerden alıp güvenli bölgelere naklettik. Sel felaketi sonrasında Sinop Ayancık ve Türkeli'nde bulunan vatandaşlarımızın araçlarıyla tahliyesi için bölgeye arabalı vapur getirdik. Arabalı vapur, vatandaşlarımızı araçlarıyla Kastamonu'nun İnebolu Limanı'na güvenle ulaştırdı. Diğer taraftan Türkeli ve Çatalzeytin arasındaki geçişi sağlayana kadar geçen sürede vatandaşlarımızı helikopterlerle sevdiklerinin yanlarına ulaştırdık. Ayrıca, selin denize taşıdığı tomrukları, römorkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topladık. Bu şekilde deniz araçlarının seyir emniyetini sağlamış olduk.

Can kaybı haricindeki tüm gidenleri yerine getirebiliriz. Yaralarımızı da kısa sürede sarıyoruz. Kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, bina ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacak ve bunların açılışlarını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Buradaki koordinasyonumuz tek yürek olarak devam edecektir. Tüm birim ve ekiplerimizde sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz."

Bakan Karaismailoğlu'na, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile diğer ilgililer eşlik etti.